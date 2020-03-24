У Зеленського пояснили неможливість ввести в Україні надзвичайний стан
Як передає RegioNews, про це заявила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова".
"Коли ми говоримо про надзвичайний стан, 70% нашої екпортної виручки - аграрії і металурги. Можна їх зупинити? Звичайно ні! Чи можна зупинити критичну інфраструктуру? Ні! Ми не можемо зупинити аграрний сектор, це означає, що не можемо зупинити постачальників насіння, техніки, палива, добрив. Якщо йти за такою логікою, зрозуміємо, що ми не можемо зупинити більшу частину економіки. Адже не може працювати металургійний завод без коксу, без транспорту. Ми не можемо порвати в один момент всі ланцюжки, які працюють", - сказала вона.
При цьому Ковалів не виключила, що динаміка поширення коронавірусу в Україні може змінитися за кілька днів.
"На сьогодні з тією динамікою коронавірусу підстав для введення надзвичайного стану немає. Звичайно, ситуація може змінитися. На сьогодні динаміку буде видно протягом наступних декількох днів або, можливо, тижня", - уточнила вона.
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Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні..
Повідомлялося, що 24 березня Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.
Раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу виявлено 26 нових випадків.
Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.
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