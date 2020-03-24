У Зеленского пояснили невозможность ввести в Украине чрезвычайное положение
Как передает RegioNews, об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова".
"Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей екпортной выручки - аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", - сказала она.
При этом Ковалив не исключила, что динамика распространения коронавируса в Украине может измениться за несколько дней.
"На сегодня с той динамикой коронавируса оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели", - уточнила она.
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Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Сообщалось, что 24 марта Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.
Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.
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