"АТБ" обмежує продаж товарів в одні руки

Мережа магазинів "АТБ" вводить з 18 березня обмеження на продаж товарів в одні руки з метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари

Фото: facebook/ATB.Market.tm

Мережа магазинів "АТБ" вводить з 18 березня обмеження на продаж товарів в одні руки з метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт мережі.

Зокрема, вводиться обмеження на продаж такого товару:

- пиво, вода та напої в кількості до 12 шт. в одні руки;

- весь інший товар в кількості до 5 шт/кг в одні руки.

У свою чергу керівник управління з корпоративних комунікацій мережі Сергій Демченко заявив, що з 19 березня обмеження по плодоовочевій групі товарів будуть зняті, пише liga.net.

"Пов'язано це з тим, щоб дати можливість нашим покупцям отримувати вітамінні комплекси при споживанні даного виду продукції у зв'язку з карантином. І додатково це можливість реалізовувати свою продукцію в наших магазинах вітчизняним виробникам", - пояснив він.

При цьому Демченко зазначив, що обмеження по відношенню до всіх інших видів продукції будуть діяти до кінця карантину.

Ціни підвищувати на товари соціальної групи не планують, додав Демеченко.

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Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.