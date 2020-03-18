"АТБ" ограничивает продажу товаров в одни руки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт сети.
В частности, вводится ограничение на продажу такого товара:
- пиво, вода и напитки в количестве до 12 шт. в одни руки;
- весь остальной товар в количестве до 5 шт/кг в одни руки.
В свою очередь руководитель управления по корпоративным коммуникациям сети Сергей Демченко заявил, что с 19 марта ограничения по плодоовощной группе товаров будут сняты, пишет liga.net.
"Связано это с тем, чтобы дать возможность нашим покупателям получать витаминные комплексы при потреблении данного вида продукции в связи с карантином. И дополнительно это возможность реализовывать свою продукцию в наших магазинах отечественным производителям", - пояснил он.
При этом Демченко отметил, что ограничения в отношении всех других видов продукции будут действовать до конца карантина.
Цены повышать на товары социальной группы не планируют, добавил Демеченко.
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Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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