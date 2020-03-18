Зміни до Податкового кодексу для підвищення доступності ліків вже опублікували
Як повідомили RegioNews, закон вступає в силу з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто 1 квітня.
Так, законом передбачено нерозповсюдження ряду різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатної поставки (розподілу) медичних товарів, придбаних організацією за кошти державного бюджету або за кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.
Також законопроект звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України і постачання на митну територію України медичних товарів, які будуть закуповуватися Закупівельною організацією.
Крім того, в законі прописано непоширення положень податкового законодавства щодо необхідності нарахування компенсуючих податкових зобов'язань і пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ відповідно до цього документа.
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