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18 березня 2020, 11:29 4

Зміни до Податкового кодексу для підвищення доступності ліків вже опублікували

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18 березня 2020, 11:29 4
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Газета "Голос України" опублікувала закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"
Фото: з відкритих джерел
Газета "Голос України" опублікувала закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету"

Як повідомили RegioNews, закон вступає в силу з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, тобто 1 квітня.

Так, законом передбачено нерозповсюдження ряду різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатної поставки (розподілу) медичних товарів, придбаних організацією за кошти державного бюджету або за кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.

Також законопроект звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України і постачання на митну територію України медичних товарів, які будуть закуповуватися Закупівельною організацією.

Крім того, в законі прописано непоширення положень податкового законодавства щодо необхідності нарахування компенсуючих податкових зобов'язань і пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ відповідно до цього документа.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроект №2539. За документ проголосували 295 нардепів.
Також Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавирусной хвороби (Covid-19)".

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