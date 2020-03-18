Изменения в Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств уже опубликовали
Как сообщает RegioNews, закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования - то есть 1 апреля.
Так, законом предусмотрено нераспространение ряда разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций, на операции Закупочной организации по бесплатной поставке (распределению) медицинских товаров, приобретенных организацией за средства государственного бюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.
Также законопроект освобождает от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенную территорию Украины медицинских товаров, которые будут закупаться Закупочной организацией.
Кроме того, в законе прописано нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.
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