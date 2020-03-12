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12 березня 2020, 09:59 4

НБУ для підтримки гривні спустив сотні мільйонів доларів

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12 березня 2020, 09:59 4
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Національний банк України, щоб утримати гривню від сильної девальвації, продав 11 березня банкам 350 мільйонів доларів
Фото: segodnya.ua
Національний банк України, щоб утримати гривню від сильної девальвації, продав 11 березня банкам 350 мільйонів доларів

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на "Економичну правду", котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,37 - 25,41, але після старту торгів котирування долара підскочили через високий попит на іноземну валюту.

Як зазначається, НБУ починав продавати долар по 25,55 гривні, але до кінця активної частини сесії дійшов до продажу по 25,75.

Загалом за день регулятор продав 350 млн доларів, що на 80 мільйонів більше, ніж 10 березня.

12 березня НБУ послабив офіційний курс гривні на 31 копійку - до 25,624 гривні за долар. Курс гривні до євро встановлено на рівні 29,0499 грн.

Нагадаємо, 11 березня долар коштував 25,31 грн, а євро 28,79 грн.

9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.


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