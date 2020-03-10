Зростання цін на нафту досягло 7%

У вівторок, 10 березня, зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%

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У вівторок, 10 березня, зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані торгів.

Так, за станом на 5:00 за київським часом котирування досягли позначки в 36,79 долара за барель, що на 2,43 долара більше, ніж після відновлення торгів.

Також зростає і вартість нафти марки WTI - ціна травневих ф'ючерсів зросла на 6,1% до позначки 33,03 долара за барель.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.