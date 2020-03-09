Ціни на нафту рекордно обвалилися. У Росії переймаються за свій бюджет
Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% - це найбільше падіння з 1991 року
Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% - це найбільше падіння з 1991 року
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Bloomberg.
9 березня ціни на нафту рекордно впали, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.
За прогнозами інвестиційного банку Goldman Sachs, котирування нафти можуть продовжити падіння та досягти показника від 20 до 30 доларів.
Тим часом директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що падіння цін на нафту до 30 доларів призведе до бюджетного дефіциту в Росії і девальвації рубля.
Як повідомляли RegioNews раніше, за останній тиждень світові ринки акцій фіксують максимальне тижневе зниження з часів фінансової кризи в 2008 році.
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