Гривня різко впала
У вівторок, 10 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 18 копійок і встановив його на рівні 24,9215 гривні за долар
У вівторок, 10 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 18 копійок і встановив його на рівні 24,9215 гривні за долар
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт НБУ.
Як зазначається, станом на 6 березня, долар коштував 24,7413 гривні.
У свою чергу офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 28,2336 грн проти 27,6942 грн 6 березня.
Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.
10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%.
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