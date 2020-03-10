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10 березня 2020, 10:44 11

Гривня різко впала

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10 березня 2020, 10:44 11
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У вівторок, 10 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 18 копійок і встановив його на рівні 24,9215 гривні за долар
Фото: v.if.ua
У вівторок, 10 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 18 копійок і встановив його на рівні 24,9215 гривні за долар

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт НБУ.

Як зазначається, станом на 6 березня, долар коштував 24,7413 гривні.

У свою чергу офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 28,2336 грн проти 27,6942 грн 6 березня.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%.


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