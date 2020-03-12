НБУ пояснив, чому зростає курс долара

Валютний ринок України реагує погіршенням настроїв на невизначеність із ситуацією з коронавірусом та посилену турбулентність на фінансових і товарних ринках

Фото: bank.gov.ua

Валютний ринок України реагує погіршенням настроїв на невизначеність із ситуацією з коронавірусом та посилену турбулентність на фінансових і товарних ринках

Як передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національного банку України, про це 12 березня повідомив глава банку Яків Смолій.

За його словами, це і спровокувало істотне зростання попиту на іноземну валюту її пропозицію, починаючи з минулого тижня.

"Для згладжування значних курсових коливань Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку з минулого тижня", - сказав Смолій.

Також він додав, що тільки на цьому тижні чистий продаж валюти НБУ досяг 700 млн доларів.

"І ми готові за необхідності продовжити валютні інтервенції. Попри те, що напружена ситуація на валютному ринку зумовлена виключно психологічним чинником, це створює ризик погіршення інфляційних очікувань і, відтак, може позначитися на споживчих цінах у майбутньому", - зазначив Смолій.

Нагадаємо, 12 березня НБУ послабив офіційний курс гривні на 31 копійку - до 25,624 гривні за долар.

9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.