Гривня просіла ще на 40 копійок

У середу, 11 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 39 копійок - до 25,3135 грн за долар

Фото: НБУ

У середу, 11 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 39 копійок - до 25,3135 грн за долар

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт банку.

Відзначимо, днем раніше долар коштував 24,9215 грн.

У свою чергу, курс гривні до євро встановлений на рівні 28,7916 грн проти 28,2336 грн напередодні.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.