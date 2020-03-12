НБУ для поддержки гривни спустил сотни миллионов долларов
Как сообщает RegioNews, ссылаясь "Экономическую правду", котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,37 - 25,41, но после старта торгов котировки доллара подскочили за высокого спроса на иностранную валюту.
Как отмечается, НБУ начинал продавать доллар по 25,55 гривни, но к концу активной части сессии пришел к продаже по 25,75.
Всего за день регулятор продал 350 млн долларов, что на 80 миллионов больше, чем 10 марта.
12 марта НБУ ослабил официальный курс гривни на 31 копейку - до 25,624 гривни за доллар. Курс гривни к евро установлен на уровне 29,0499 грн.
Напомним, 11 марта доллар стоил 25,31 грн, а евро 28,79 грн.
9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.
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