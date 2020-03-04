Ринок землі: Рада розглянула понад 60% правок до закону

Станом на середу, 4 березня, Верховна рада України розглянула понад 2500 поправок до другого читання законопроекту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

Фото: facebook/verkhovna.rada.ukraine

Станом на середу, 4 березня, Верховна рада України розглянула понад 2500 поправок до другого читання законопроекту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення"

Як передає RegioNews, посилаючись на сайт парламенту, жодної правки нардепи не підтримали. Згідно з даними ВР, депутати розглянули 2516 (62,6%) правок з 4018. Нагадаємо, станом на 3 березня Рада розглянула 2293 правки. 6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі. 13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

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