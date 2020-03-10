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10 марта 2020, 13:26 3

Депутаты будут голосовать за открытый рынок земли не ранее 20 марта

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10 марта 2020, 13:26 3
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Верховная Рада Украины сможет проголосовать за закон о рынке сельскохозяйственной земли не ранее 19-20 марта 2020 года
Фото: pixabay
Верховная Рада Украины сможет проголосовать за закон о рынке сельскохозяйственной земли не ранее 19-20 марта 2020 года

Об этом в Facebook сообщил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак, передает RegioNews.

Он добавил, что в течение вторника-среды парламент должен рассмотреть еще 720 правок к финальному голосованию за земельную реформу.

По его словам, финальное голосование состоится или во второй половине 19 марта, или в пятницу 20 марта.

"Таким образом остается 10 дней до земреформы. Эта и следующая неделя будет посвящена продвижению земельной свободы и описания возможностей и рисков открытия рынка земли", - добавил Мушак.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

В четверг, 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли №2178-10.


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