Депутаты будут голосовать за открытый рынок земли не ранее 20 марта
Об этом в Facebook сообщил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак, передает RegioNews.
Он добавил, что в течение вторника-среды парламент должен рассмотреть еще 720 правок к финальному голосованию за земельную реформу.
По его словам, финальное голосование состоится или во второй половине 19 марта, или в пятницу 20 марта.
"Таким образом остается 10 дней до земреформы. Эта и следующая неделя будет посвящена продвижению земельной свободы и описания возможностей и рисков открытия рынка земли", - добавил Мушак.
Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.
В четверг, 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли №2178-10.
- 14:27 10 марта Wizz Air отменяет все рейсы в Италию и Израиля
- 14:26 10 марта В Украине пока не будут отменять массовые мероприятия - МОЗ
- 14:25 10 марта У жителя села Каховского района заболевание коронавирусом не подтвердилось
- 14:14 10 марта Результаты теста в Лондоне подтвердили коронавирус у черновчанина
- 14:10 10 марта В Винницкой области объявили штормовое предупреждение
- 14:06 10 марта Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой