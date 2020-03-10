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10 березня 2020, 11:02 2

Обвал цін на нафту: АМКУ чекає зниження цін на бензин на АЗС

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10 березня 2020, 11:02 2
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Через найсильніший обвал світових цін на нафту не слід очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС
Фото: facebook/amc.gov.ua
Через найсильніший обвал світових цін на нафту не слід очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Антимонопольного комітету України.

"Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Адже ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування", - йдеться у повідомленні.

При цьому в комітеті додали, що найкрупніші конкурентні відомства світу теж борються з такими проявами, як дуже повільне зниження цін після здешевлення сировини.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.


АМКУ АЗС бензин
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