Обвал цен на нефть: АМКУ ждет снижение цен на бензин на АЗС
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.
"Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтопливо ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - говорится в сообщении.
При этом в комитете добавили, что крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями, как очень медленное снижение цен после удешевления сырья.
Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.
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