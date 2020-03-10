Обвал цен на нефть: АМКУ ждет снижение цен на бензин на АЗС

Из-за сильнейшего обвала мировых цен на нефть не следует ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС

Фото: facebook/amc.gov.ua

Из-за сильнейшего обвала мировых цен на нефть не следует ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

"Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтопливо ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - говорится в сообщении.

При этом в комитете добавили, что крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями, как очень медленное снижение цен после удешевления сырья.

Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.

10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.