На Донеччині росіяни вдарили по багатоповерхівці: є загиблі
Росіяни зранку 26 квітня вдарили по Краматорську. На жаль, є загиблі
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Російська армія обстріляла Краматорськ. Ворог поцілив по житловому будинку. Внаслідок атаки чоловік і жінка, які знаходились на вулиці, загинули від отриманих ран.
50-річний місцевий житель отримав переломи та осколкові поранення. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Внаслідок атаки пошкоджено 8 житлових будинків.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали три удари по Дружківці. Один із дронів влучив у цивільне авто. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення. На жаль, одна людина загинула.
Росіяни накрили дронами Харківщину: є поранені
