В Донецкой области россияне ударили по многоэтажке: есть погибшие

Россияне утром 26 апреля ударили по Краматорску. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Российская армия обстреляла Краматорск. Враг попал по жилому дому. В результате атаки мужчина и женщина, находившиеся на улице, погибли от полученных ран.

50-летний местный житель получил переломы и осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате атаки повреждены 8 жилых домов.

Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.