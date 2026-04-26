В Донецкой области россияне ударили по многоэтажке: есть погибшие
Россияне утром 26 апреля ударили по Краматорску. К сожалению, есть погибшие
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Российская армия обстреляла Краматорск. Враг попал по жилому дому. В результате атаки мужчина и женщина, находившиеся на улице, погибли от полученных ран.
50-летний местный житель получил переломы и осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В результате атаки повреждены 8 жилых домов.
Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.
Россияне накрыли дронами Харьковщину: есть раненые






