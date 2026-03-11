Сколько детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

В населенных пунктах Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация семей с детьми, остаются более 100 детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщила начальник Службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, в семи населенных пунктах четырех территориальных общин Донетчины, где объявлена обязательная эвакуация детей принудительным способом с родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями, остаются находиться 117 детей в 86 семьях.

По состоянию на начало марта больше всего несовершеннолетних остается в Николаевской городской территориальной общине – 57 детей в 41 семье и Андреевской сельской тергромаде – 26 детей в 18 семьях.

Напомним, в конце февраля 2026 года российская армия уничтожила плотину возле города Константиновка Донецкой области. Таким образом РФ сознательно создала угрозу гуманитарной катастрофы в регионе.