27 лютого 2026, 20:48

Росія створила загрозу гуманітарної катастрофи на Донеччині

27 лютого 2026, 20:48
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Знищивши дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області, росіяни свідомо створюють загрозу гуманітарної катастрофи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

"Росія знову свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки Донецької області", – зазначив Лубінець.

Такі дії росіян можуть призвести до:

  • підтоплення населених пунктів;
  • руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення;
  • знищення доріг і мостів;
  • втрати людьми будинків і засобів для існування;
  • отруєння води і ґрунтів, загибелі цілих екосистем.

Нагадаємо, на днях росіяни підірвали дамбу на Донеччині. Росіяни скинули 3-х тонну керовану авіаційну бомбу на дамбу в районі населеного пункту Осикове.

РФ дамба Донецька область підрив Донеччина
