Росія створила загрозу гуманітарної катастрофи на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

"Росія знову свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки Донецької області", – зазначив Лубінець.

Такі дії росіян можуть призвести до:

підтоплення населених пунктів;

руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення;

знищення доріг і мостів;

втрати людьми будинків і засобів для існування;

отруєння води і ґрунтів, загибелі цілих екосистем.

Нагадаємо, на днях росіяни підірвали дамбу на Донеччині. Росіяни скинули 3-х тонну керовану авіаційну бомбу на дамбу в районі населеного пункту Осикове.