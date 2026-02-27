Росія створила загрозу гуманітарної катастрофи на Донеччині
Знищивши дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області, росіяни свідомо створюють загрозу гуманітарної катастрофи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.
"Росія знову свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки Донецької області", – зазначив Лубінець.
Такі дії росіян можуть призвести до:
- підтоплення населених пунктів;
- руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення;
- знищення доріг і мостів;
- втрати людьми будинків і засобів для існування;
- отруєння води і ґрунтів, загибелі цілих екосистем.
Нагадаємо, на днях росіяни підірвали дамбу на Донеччині. Росіяни скинули 3-х тонну керовану авіаційну бомбу на дамбу в районі населеного пункту Осикове.
