Донетчина под атаками РФ: погибли 4 человека, 21 ранен

Фото: ГСЧС Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, все погибшие – в Славянске. Еще 21 человек получил ранения в разных районах области в течение суток.

Общее число жертв россиян в Донецкой области (4081 погибший и 9018 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых. Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.