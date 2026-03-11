09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
11 марта 2026, 09:03

Донетчина под атаками РФ: погибли 4 человека, 21 ранен

11 марта 2026, 09:03
Фото: ГСЧС Донбасса
За прошедшие сутки, 10 марта, российские захватчики убили четырех мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, все погибшие – в Славянске. Еще 21 человек получил ранения в разных районах области в течение суток.

Общее число жертв россиян в Донецкой области (4081 погибший и 9018 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых. Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.

