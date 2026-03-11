Донетчина под атаками РФ: погибли 4 человека, 21 ранен
За прошедшие сутки, 10 марта, российские захватчики убили четырех мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, все погибшие – в Славянске. Еще 21 человек получил ранения в разных районах области в течение суток.
Общее число жертв россиян в Донецкой области (4081 погибший и 9018 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, во вторник, 10 марта, враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центру Славянска. Известно о четырех погибших и 20 раненых. Кроме того, повреждено 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.
11 марта 2026, 08:42Россияне атаковали беспилотником жилой сектор Харькова: возникли пожары
11 марта 2026, 08:15В Херсонской области из-за российских ударов один человек погиб, 12 – ранены
11 марта 2026, 07:58
