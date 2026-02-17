Ворожий дрон атакував авто працівників Слов'янської ТЕС: троє загиблих

Фото: ДСНС Донеччини

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, передає RegioNews.

"Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких", – зазначив він.

За даними ДСНС, ворог поцілив у цивільний автомобіль FPV-дроном в місті Миколаївка Краматорського району.

Окрім трьох загиблих, одна людина отримала поранення. Рятувальники надали постраждалому допомогу та передали медикам, а також ліквідували загоряння автомобіля.

Рятувальники закликають мешканців прифронтових громад не наражати себе на небезпеку та евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Нагадаємо, на Херсонщині РФ атакувала авто медслужби. Загинула медсестра місцевого ФАПу, водій авто дістав поранень.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили дроном по території одного з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі. Ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині. Обійшлося без жертв.