12:37  17 лютого
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
11:16  17 лютого
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА
08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
17 лютого 2026, 11:39

Ворожий дрон атакував авто працівників Слов'янської ТЕС: троє загиблих

17 лютого 2026, 11:39
Фото: ДСНС Донеччини
Вранці 17 лютого російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками Слов'янської ТЕС. Внаслідок удару загинули троє людей

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, передає RegioNews.

"Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких", – зазначив він.

За даними ДСНС, ворог поцілив у цивільний автомобіль FPV-дроном в місті Миколаївка Краматорського району.

Окрім трьох загиблих, одна людина отримала поранення. Рятувальники надали постраждалому допомогу та передали медикам, а також ліквідували загоряння автомобіля.

Рятувальники закликають мешканців прифронтових громад не наражати себе на небезпеку та евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Нагадаємо, на Херсонщині РФ атакувала авто медслужби. Загинула медсестра місцевого ФАПу, водій авто дістав поранень.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили дроном по території одного з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі. Ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині. Обійшлося без жертв.

