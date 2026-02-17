На Львівщині сталася потрійна ДТП з вантажівкою: двоє травмованих
ДТП сталася 16 лютого близько 16:15 поблизу села Великий Дорошів Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Mazda Premacy зіткнувся з вантажівкою MAN, після чого легковик зіткнувся ще й з автомобілем Fiat Doblo.
Внаслідок ДТП 44-річний водій Mazda та його 18-річний пасажир отримали травми. Їх доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 15 лютого на Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, їх госпіталізували.
