17 лютого 2026, 12:26

23,7 млн грн на систему, яку так і не запустили: до суду скерували справу ексзаступника Мінсоцполітики

17 лютого 2026, 12:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колишнього заступника Міністра соціальної політики судитимуть за контракт на 23,7 млн грн для програмного забезпечення "E-social", яке так і не було введене в експлуатацію

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця, який нині працює радником міністра соціальної політики. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, у 2018 році Міністерство та консорціум із чотирьох компаній уклали договір на створення системи "E-social" – єдиної платформи для обліку соціальних виплат, пільг та субсидій. У 2018-2019 роках розробнику виплатили майже 23,7 млн грн, однак програмний продукт не відповідав вимогам законодавства та не був введений в експлуатацію.

Дію договору припинили у 2021 році, а у 2024 році Державна аудиторська служба підтвердила порушення на етапі тендера, які мали стати підставою для відхилення пропозиції консорціуму.

Судово-економічна експертиза встановила збитки державі на суму майже 23,7 млн грн.

Кошти на програму були надані Світовим банком у межах проєкту модернізації системи соціальної підтримки населення України, і Україна має повернути їх із відсотками.

У Офісі Генпрокурора не називають прізвище посадовця, однак, за даними джерел УНН, йдеться про Миколу Шамбіра. Його звільнили з посади заступника міністра соціальної політики України у вересні 2019 року.

Нагадаємо, топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном. Йдеться про Володимира Цибу. Він отримав підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік, а точніше – приховуванні володіння корпоративними правами польської фірми зі статутним капіталом 4 млн грн.

