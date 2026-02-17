У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом

Фото: Національна поліція

У Київ правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 22-річної місцевої мешканки, яка поставила під загрозу життя свого чотирирічного сина

Про це інформує ГУ Національної поліції у Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у Голосіївський район. Медики повідомили правоохоронців, що з квартири госпіталізували 4-річного хлопчика з гострою токсичною дією невідомої речовини.

Під час спілкування з матір'ю та огляду помешкання поліцейські встановили, що жінка є наркозалежною та раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Також вона систематично ігнорувала зауваження органів опіки та піклування.

За даними слідства, вранці жінка залишила дитину без нагляду в одній із кімнат, тоді як сама разом зі знайомим вживала наркотичні речовини в іншій. Хлопчик знайшов на підлозі пігулку з вмістом наркотичної речовини та проковтнув її.

Невдовзі стан дитини різко погіршився – з’явилися ознаки гострої інтоксикації, оглушення та мимовільні рухи. Малолітнього терміново госпіталізували, лікарі боролися за його життя.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці світить до п'яти років позбавлення волі.

Дитина перебуває під наглядом органів опіки, її життю нічого не загрожує.

