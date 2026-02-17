Вражеский дрон атаковал авто работников Славянской ТЭС: трое погибших

Фото: ГСЧС Донбасса

Утром 17 февраля российский беспилотник атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. В результате удара погибли три человека

Об этом сообщил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов, передает RegioNews.

"Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких", –отметил он.

По данным ГСЧС, враг попал в гражданский автомобиль FPV-дроном в городе Николаевка Краматорского района.

Кроме трех погибших, один человек получил ранения. Спасатели предоставили пострадавшему помощь и передали медикам, а также ликвидировали возгорание автомобиля.

Спасатели призывают жителей прифронтовых общин не подвергать себя опасности и эвакуироваться в более безопасные регионы.

Напомним, в Херсонской области РФ атаковала авто медслужбы. Погибла медсестра местного ФАПа, водитель авто получил ранения.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили дроном по территории одного из прифронтовых населенных пунктов в Запорожье. Враг попал по пожарно-спасательной части. Обошлось без жертв.