Фото: pixabay

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисника затримали у липні 2025 року. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, на якому він позначав для ворога повітряні "коридори" для обстрілів столичних енергооб’єктів "в обхід" української ППО.

Наведенням російських атак займався завербований ФСБ 32-річний ІТ-фахівець з Києва. Фігурант вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після вербування зрадник об’їжджав столичний регіон та позначав на електронних картах геолокації функціонуючих енергооб’єктів. Також він робив фотознімки зовнішніх фасадів потенційних "цілей" з прив’язкою до місцевості.

Крім цього, під час розвідвилазок агент відстежував пункти базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. "Додаткову" інформацію він включав до агентурного звіту для куратора від ФСБ.

Після обстрілів зрадник прибував на місця ворожих "прильотів", щоб з’ясувати наслідки російських атак і передати отримані дані для підготовки нових обстрілів.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше отримали вирок два агенти ФСБ, що сприяли ударам по енергооб'єктах Дніпра.