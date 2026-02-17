Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На світанку 17 лютого ворог завдав удару по території Івано-Франківської області

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

На місці працюють усі відповідні служби.

За словами Онищук, в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання, ведуться роботи з його відновлення. Також наразі в області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії.

"Дякую силам ППО за захист нашого неба, а всім службам – за злагоджену та професійну роботу", – заначиола очільниця ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М", 20 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 396 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання по 13 локаціях.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував атаку. За його словами, Росія має відповідати за агресію, а міжнародні партнери повинні реагувати на такі удари.