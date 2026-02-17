12:37  17 лютого
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
11:16  17 лютого
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА
08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2026, 11:16

Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА

17 лютого 2026, 11:16
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На світанку 17 лютого ворог завдав удару по території Івано-Франківської області

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає RegioNews.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

На місці працюють усі відповідні служби.

За словами Онищук, в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання, ведуться роботи з його відновлення. Також наразі в області діють погодинні графіки вимкнень електроенергії.

"Дякую силам ППО за захист нашого неба, а всім службам – за злагоджену та професійну роботу", – заначиола очільниця ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М", 20 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 396 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання по 13 локаціях.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував атаку. За його словами, Росія має відповідати за агресію, а міжнародні партнери повинні реагувати на такі удари.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Прикарпаття Івано-Франківська область Онищук Світлана Василівна атака ОВА російська армія
Сумщина під обстрілами РФ: загинула жінка, ще шестеро людей постраждали
17 лютого 2026, 10:21
Дніпро, Кривий Ріг і Нікополь під ударом: пошкоджені будинки та авто
17 лютого 2026, 09:36
У Дніпрі внаслідок російського обстрілу виникла пожежа
17 лютого 2026, 07:36
Всі новини »
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Росіяни обстріляли центр Херсона: пошкоджені багатоповерхівки та навчальний заклад
17 лютого 2026, 14:13
Масована атака дронів на Суми: постраждали шестеро людей
17 лютого 2026, 13:58
Обікрала власницю квартири на пів мільйона: на Хмельниччині 17-річній дівчині оголосили підозру
17 лютого 2026, 13:43
СБУ викрила в Україні ще трьох проросійських інтернет-агентів
17 лютого 2026, 13:26
У Кропивницькому затопило притулок для тварин: сотні чотирилапих врятували
17 лютого 2026, 13:24
На Львівщині сталася потрійна ДТП з вантажівкою: двоє травмованих
17 лютого 2026, 13:14
Галущенко та офшори: хто допоміг легалізувати сотні мільйонів доларів
17 лютого 2026, 13:03
Вивозили чоловіків у схованці вантажівки за $18 тисяч: у Львові затримали організаторів схеми
17 лютого 2026, 12:54
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
17 лютого 2026, 12:37
23,7 млн грн на систему, яку так і не запустили: до суду скерували справу ексзаступника Мінсоцполітики
17 лютого 2026, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »