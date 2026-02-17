Сумщина під обстрілами РФ: загинула жінка, ще шестеро людей постраждали

Фото: Сумська ОВА

У Сумській області за добу зафіксовано понад 20 обстрілів у 15 населених пунктах 14 громад

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки на Кириківську громаду загинула 68-річна жінка, тіло якої вранці дістали з-під завалів житлового будинку.

Також постраждали шестеро людей: чоловіки 54 і 42 років, жінка 40 років, двоє дітей 15 і 7 років та 79-річна жінка.

Пошкодження зафіксовані у кількох громадах:

Кириківська громада – знищені приватні будинки та господарчі споруди, пошкоджений об’єкт інфраструктури;

Конотопська громада – об’єкт інфраструктури, нежитлові приміщення;

Шосткинська громада – об’єкти інфраструктури, легковий автомобіль;

Ямпільська, Зноб-Новгородська, Хутір-Михайлівська, Сумська громади – пошкоджені об’єкти інфраструктури;

Недригайлівська громада – пошкоджені приватні житлові будинки.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М", 20 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Іскандер-К", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 396 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання по 13 локаціях.