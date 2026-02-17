Росіяни масовано атакують дронами Суми: є влучання у цивільну інфраструктуру
Сумська громада перебуває під масованою атакою російських безпілотників
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста. Попередньо – без жертв", – йдеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що зберігається загроза повторних ударів.
Усі наслідки будуть уточнені після обстеження територій, коли дозволить безпекова ситуація.
Громадян закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, вранці 17 лютого російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками Слов'янської ТЕС. Внаслідок удару загинули троє людей.
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Росіяни обстріляли центр Херсона: пошкоджені багатоповерхівки та навчальний заклад
17 лютого 2026, 14:13Масована атака дронів на Суми: постраждали шестеро людей
17 лютого 2026, 13:58Обікрала власницю квартири на пів мільйона: на Хмельниччині 17-річній дівчині оголосили підозру
17 лютого 2026, 13:43СБУ викрила в Україні ще трьох проросійських інтернет-агентів
17 лютого 2026, 13:26У Кропивницькому затопило притулок для тварин: сотні чотирилапих врятували
17 лютого 2026, 13:24На Львівщині сталася потрійна ДТП з вантажівкою: двоє травмованих
17 лютого 2026, 13:14Галущенко та офшори: хто допоміг легалізувати сотні мільйонів доларів
17 лютого 2026, 13:03Вивозили чоловіків у схованці вантажівки за $18 тисяч: у Львові затримали організаторів схеми
17 лютого 2026, 12:54Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
17 лютого 2026, 12:3723,7 млн грн на систему, яку так і не запустили: до суду скерували справу ексзаступника Мінсоцполітики
17 лютого 2026, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі блоги »