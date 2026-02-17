Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Є кілька влучань по об’єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста. Попередньо – без жертв", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що зберігається загроза повторних ударів.

Усі наслідки будуть уточнені після обстеження територій, коли дозволить безпекова ситуація.

Громадян закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 17 лютого російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками Слов'янської ТЕС. Внаслідок удару загинули троє людей.