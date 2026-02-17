12:37  17 лютого
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
11:16  17 лютого
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА
08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2026, 12:15

У Києві правоохоронець на авто таксі потрапив у ДТП: справу розслідує ДБР

17 лютого 2026, 12:15
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

ДБР з’ясовує обставини аварії в Києві, у якій постраждала жінка. ДТП сталася 15 лютого на Великій Кільцевій дорозі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронець за кермом легковика їхав у напрямку Жулянського шляхопроводу. Він не встиг зманеврувати та врізався в евакуатор, що стояв на третій смузі та саме забирав іншу машину після ДТП.

Встановлено, що правоохоронець керував автівкою, яка належить одному сервісу таксі. Він пояснив, що взяв машину у знайомого для приватної поїздки та не здійснював перевезення пасажирів.

Внаслідок зіткнення пасажирка легковика отримала тяжкі травми: у жінки діагностували ушкодження голови, ока та відкритий перелом руки. Постраждалу госпіталізували.

У Києві правоохоронець за авто таксі потрапив у ДТП: справу розслідує ДБР

Перевірка підтвердила, що на момент ДТП правоохоронець був тверезий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 15 лютого на Чернігівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП травмувалися 8 людей, їх госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Київ ДТП події аварія постраждала правоохоронець
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Росіяни обстріляли центр Херсона: пошкоджені багатоповерхівки та навчальний заклад
17 лютого 2026, 14:13
Масована атака дронів на Суми: постраждали шестеро людей
17 лютого 2026, 13:58
Обікрала власницю квартири на пів мільйона: на Хмельниччині 17-річній дівчині оголосили підозру
17 лютого 2026, 13:43
СБУ викрила в Україні ще трьох проросійських інтернет-агентів
17 лютого 2026, 13:26
У Кропивницькому затопило притулок для тварин: сотні чотирилапих врятували
17 лютого 2026, 13:24
На Львівщині сталася потрійна ДТП з вантажівкою: двоє травмованих
17 лютого 2026, 13:14
Галущенко та офшори: хто допоміг легалізувати сотні мільйонів доларів
17 лютого 2026, 13:03
Вивозили чоловіків у схованці вантажівки за $18 тисяч: у Львові затримали організаторів схеми
17 лютого 2026, 12:54
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
17 лютого 2026, 12:37
23,7 млн грн на систему, яку так і не запустили: до суду скерували справу ексзаступника Мінсоцполітики
17 лютого 2026, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »