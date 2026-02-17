Фото: ДБР

ДБР з’ясовує обставини аварії в Києві, у якій постраждала жінка. ДТП сталася 15 лютого на Великій Кільцевій дорозі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронець за кермом легковика їхав у напрямку Жулянського шляхопроводу. Він не встиг зманеврувати та врізався в евакуатор, що стояв на третій смузі та саме забирав іншу машину після ДТП.

Встановлено, що правоохоронець керував автівкою, яка належить одному сервісу таксі. Він пояснив, що взяв машину у знайомого для приватної поїздки та не здійснював перевезення пасажирів.

Внаслідок зіткнення пасажирка легковика отримала тяжкі травми: у жінки діагностували ушкодження голови, ока та відкритий перелом руки. Постраждалу госпіталізували.

Перевірка підтвердила, що на момент ДТП правоохоронець був тверезий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

