12:37  17 лютого
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
11:16  17 лютого
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА
08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2026, 12:54

Вивозили чоловіків у схованці вантажівки за $18 тисяч: у Львові затримали організаторів схеми

17 лютого 2026, 12:54
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські на Львівщині затримали двох чоловіків, які організували незаконний виїзд військовозобов’язаних до Польщі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Свої послуги 30-річний житель Яворівського району та 35-річний львів’янин оцінили у 18 тисяч доларів.

Ділки діяли за схемою: "клієнтів" перевозили через кордон у спеціально обладнаній схованці у вантажівці, щоб уникнути прикордонного контролю. Зловмисники не лише надавали детальні інструкції щодо перетину кордону, а й організували проживання в готелі та обіцяли допомогу з легалізацією в Євросоюзі.

Правоохоронці затримали обох фігурантів у Львові 12 лютого одразу після отримання всієї суми від "клієнта".

Вивозили чоловіків у схованці вантажівки за $18 тисяч: у Львові затримали організаторів схеми

Ділкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили схему незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Свої "послуги" ділки оцінили в 6000 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область події втеча за кордон втеча від мобілізації переправник
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Росіяни обстріляли центр Херсона: пошкоджені багатоповерхівки та навчальний заклад
17 лютого 2026, 14:13
Масована атака дронів на Суми: постраждали шестеро людей
17 лютого 2026, 13:58
Обікрала власницю квартири на пів мільйона: на Хмельниччині 17-річній дівчині оголосили підозру
17 лютого 2026, 13:43
СБУ викрила в Україні ще трьох проросійських інтернет-агентів
17 лютого 2026, 13:26
У Кропивницькому затопило притулок для тварин: сотні чотирилапих врятували
17 лютого 2026, 13:24
На Львівщині сталася потрійна ДТП з вантажівкою: двоє травмованих
17 лютого 2026, 13:14
Галущенко та офшори: хто допоміг легалізувати сотні мільйонів доларів
17 лютого 2026, 13:03
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
17 лютого 2026, 12:37
23,7 млн грн на систему, яку так і не запустили: до суду скерували справу ексзаступника Мінсоцполітики
17 лютого 2026, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »