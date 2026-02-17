Фото: поліція

Поліцейські на Львівщині затримали двох чоловіків, які організували незаконний виїзд військовозобов’язаних до Польщі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Свої послуги 30-річний житель Яворівського району та 35-річний львів’янин оцінили у 18 тисяч доларів.

Ділки діяли за схемою: "клієнтів" перевозили через кордон у спеціально обладнаній схованці у вантажівці, щоб уникнути прикордонного контролю. Зловмисники не лише надавали детальні інструкції щодо перетину кордону, а й організували проживання в готелі та обіцяли допомогу з легалізацією в Євросоюзі.

Правоохоронці затримали обох фігурантів у Львові 12 лютого одразу після отримання всієї суми від "клієнта".

Ділкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили схему незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Свої "послуги" ділки оцінили в 6000 доларів.