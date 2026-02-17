12:37  17 лютого
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
11:16  17 лютого
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА
08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2026, 13:43

Обікрала власницю квартири на пів мільйона: на Хмельниччині 17-річній дівчині оголосили підозру

17 лютого 2026, 13:43
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У Кам’янці-Подільському юна квартирантка викрала у літньої жінки всі заощадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські затримали 17-річну жительку Орининської громади. Дівчина орендувала кімнату в помешканні 76-річної жінки й протягом кількох місяців таємно забирала гроші з її шафи.

Загалом квартирантка привласнила 12 тисяч доларів та понад 40 тисяч гривень. Ці гроші пенсіонерка збирала все життя. Коли жінка помітила порожню схованку, то одразу ж звернулася до поліції.

Як з'ясували правоохоронці, за рахунок крадіжок дівчина жила "на широку ногу" та купувала дорогі речі.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка у великих розмірах, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування справи триває.

На Хмельниччині 17-річна дівчина обікрала власницю житла на $12 тисяч

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на продавця з газовим балончиком та вкрав гроші. Правоохоронці затримали зловмисника.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область Кам`янець-Подільський крадіжка затримання неповнолітня
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
Росіяни обстріляли центр Херсона: пошкоджені багатоповерхівки та навчальний заклад
17 лютого 2026, 14:13
Масована атака дронів на Суми: постраждали шестеро людей
17 лютого 2026, 13:58
СБУ викрила в Україні ще трьох проросійських інтернет-агентів
17 лютого 2026, 13:26
У Кропивницькому затопило притулок для тварин: сотні чотирилапих врятували
17 лютого 2026, 13:24
На Львівщині сталася потрійна ДТП з вантажівкою: двоє травмованих
17 лютого 2026, 13:14
Галущенко та офшори: хто допоміг легалізувати сотні мільйонів доларів
17 лютого 2026, 13:03
Вивозили чоловіків у схованці вантажівки за $18 тисяч: у Львові затримали організаторів схеми
17 лютого 2026, 12:54
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
17 лютого 2026, 12:37
23,7 млн грн на систему, яку так і не запустили: до суду скерували справу ексзаступника Мінсоцполітики
17 лютого 2026, 12:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »