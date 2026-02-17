На Хмельниччині 17-річна дівчина обікрала власницю житла на $12 тисяч

Ілюстративне фото: pixabay

У Кам’янці-Подільському юна квартирантка викрала у літньої жінки всі заощадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські затримали 17-річну жительку Орининської громади. Дівчина орендувала кімнату в помешканні 76-річної жінки й протягом кількох місяців таємно забирала гроші з її шафи.

Загалом квартирантка привласнила 12 тисяч доларів та понад 40 тисяч гривень. Ці гроші пенсіонерка збирала все життя. Коли жінка помітила порожню схованку, то одразу ж звернулася до поліції.

Як з'ясували правоохоронці, за рахунок крадіжок дівчина жила "на широку ногу" та купувала дорогі речі.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка у великих розмірах, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування справи триває.

