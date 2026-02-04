На Херсонщині РФ атакувала авто медслужби: загинула медсестра, водій поранений

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 4 лютого, о 09:45 в селі Олександрівка окупанти уразили автомобіль медичної служби за допомогою БпЛА

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Загинула медсестра місцевого ФАПу, водій авто дістав поранень.

За даними слідства, раніше того ж дня, близько 07:30 ранку, військові армії РФ здійснили черговий артилерійський обстріл Херсона.

Внаслідок атаки травми, несумісні з життям, отримав 38-річний чоловік, який перебував на вулиці.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі 3 лютого російські військові вдарили дроном по території одного з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі. Ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині. Внаслідок атаки пошкоджена покрівля пожежного підрозділу, вибиті двері та вікна.