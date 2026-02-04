15:43  04 лютого
Після морозів в Україну йде потепління
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 14:24

На Херсонщині РФ атакувала авто медслужби: загинула медсестра, водій поранений

04 лютого 2026, 14:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У середу, 4 лютого, о 09:45 в селі Олександрівка окупанти уразили автомобіль медичної служби за допомогою БпЛА

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Загинула медсестра місцевого ФАПу, водій авто дістав поранень.

За даними слідства, раніше того ж дня, близько 07:30 ранку, військові армії РФ здійснили черговий артилерійський обстріл Херсона.

Внаслідок атаки травми, несумісні з життям, отримав 38-річний чоловік, який перебував на вулиці.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі 3 лютого російські військові вдарили дроном по території одного з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі. Ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині. Внаслідок атаки пошкоджена покрівля пожежного підрозділу, вибиті двері та вікна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поранення Херсонська область БПЛА атака медсестра водій
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
Намагався перетнути кордон: на Вінниччині у Дністрі потонув чоловік
04 лютого 2026, 16:01
В Україні створили нове командування безпілотних систем ППО
04 лютого 2026, 15:59
Після морозів в Україну йде потепління
04 лютого 2026, 15:43
На Миколаївщині двоє дорослих та 12-річна дитина отруїлися чадним газом
04 лютого 2026, 15:34
Народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею на 30 мільйонів
04 лютого 2026, 15:15
Росіяни вдарили касетними снарядами по ринку в Дружківці: семеро загиблих, 15 поранених
04 лютого 2026, 15:10
Дитину забили до смерті: посадовицю служби у справах дітей у Кривому Розі підозрюють у недбалості
04 лютого 2026, 14:58
8 тисяч доларів за "подорож" через Тису: в Києві засудили організатора схеми
04 лютого 2026, 14:55
"Нас хочуть залишити без світла, тепла, води": мер Харкова розповів, скільки будівель місті неможливо відновити
04 лютого 2026, 14:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »