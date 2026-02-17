Дніпро, Кривий Ріг і Нікополь під ударом: пошкоджені будинки та авто

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області під російським обстрілом опинилися п'ять районів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зокрема, в Дніпрі пошкоджено приватне підприємство, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

У Криворізькому районі зазнало пошкоджень підприємство.

У Кам'янському постраждали житловий будинок, господарча споруда та гараж.

У Синельниківському районі (Покровська громада) горів приватний будинок.

На території Нікопольського району під обстріл потрапили Нікополь, а також Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкодження зазнала інфраструктура, магазини, навчальний центр, житлові будинки та близько десяти автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 17 лютого, російські війська здійснили обстріл Дніпра, внаслідок чого в одному з районів міста виникла пожежа. Попередньо повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.