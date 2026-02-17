У Кропивницькому затопило притулок для тварин: сотні чотирилапих врятували

Фото: ДСНС Кіровоградщини

У Кропивницькому рятувальники та небайдужі мешканці евакуювали тварин із затопленого притулку "Бім"

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Надзвичайна ситуація сталася вчора, 16 лютого. Усе через розлив річки: вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих.

Рятувальники разом із містянами переносили тварин з води та передавали їх людям, які погодилися тимчасово прилаштувати пухнастиків.

Серед врятованих – дорослі собаки, маленькі цуценята та коти.

Нагадаємо, внаслідок інтенсивного танення снігу та рясних дощів у низці громад Миколаївська область зафіксовано підтоплення присадибних ділянок. До Служби порятунку надійшло 23 повідомлення про підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.