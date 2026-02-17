У Кропивницькому затопило притулок для тварин: сотні чотирилапих врятували
У Кропивницькому рятувальники та небайдужі мешканці евакуювали тварин із затопленого притулку "Бім"
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Надзвичайна ситуація сталася вчора, 16 лютого. Усе через розлив річки: вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих.
Рятувальники разом із містянами переносили тварин з води та передавали їх людям, які погодилися тимчасово прилаштувати пухнастиків.
Серед врятованих – дорослі собаки, маленькі цуценята та коти.
Нагадаємо, внаслідок інтенсивного танення снігу та рясних дощів у низці громад Миколаївська область зафіксовано підтоплення присадибних ділянок. До Служби порятунку надійшло 23 повідомлення про підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.
