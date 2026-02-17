12:37  17 лютого
Коригував атаки по ТЕЦ: столичний айтішник отримав довічне увʼязнення
11:16  17 лютого
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: деталі від ОВА
08:39  17 лютого
У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками – матір постане перед судом
17 лютого 2026, 13:26

СБУ викрила в Україні ще трьох проросійських інтернет-агентів

17 лютого 2026, 13:26
Фото: СБУ
Служба безпеки затримала ще трьох прокремлівських агітаторів, які виправдовували воєнні злочини РФ та закликали до захоплення всієї України

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

У Черкасах викрили місцевого лікаря, який на своїй сторінці у Facebook підтримував тимчасову окупацію східних областей країни. Також зловмисник виступав на підтримку повітряних атак ворога по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Так, наприклад, фігурант виправдовував ракетну атаку РФ по готелю у центрі Черкас 21 вересня 2023 року, коли важкі поранення отримали цивільні мешканці, а сама будівля була майже повністю зруйнована.

Також у Черкасах викрили ще одну ворожу агітаторку, яка вихваляла рашизм та окупацію Криму. Жінка поширювала кремлівську пропаганду серед своїх колег на місцевій фабриці.

СБУ викрила ще трьох проросійських інтернет-агентів

На Харківщині затримали 29-річного ухилянта, який писав проросійські коментарі з "анонімного" акаунту в Телеграм-каналах, переховуючись від мобілізації. У цих дописах він закликав до нової серії масованих ракетно-дронових атак по Києву та фізичної ліквідації командування Сил оборони України.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони та комп’ютерну техніку, з яких вони поширювали прокремлівську агітацію. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Прихильникам рашизму оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, довічний термін ув’язнення отримав коригувальник російських ударів по теплоелектроцентралях Київщини. Засуджений – 32-річний ІТ-фахівець з Києва.

СБУ затримання Черкаси Харківська область російські агенти агент рф
