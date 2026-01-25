15:41  25 січня
Зірвався з висоти: у Києві під час робіт на енергооб'єкті загинув рятувальник
14:52  25 січня
На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані
10:26  25 січня
Відновлення УБД без бюрократії: що потрібно знати військовим
UA | RU
UA | RU
25 січня 2026, 16:49

Дружківка під ударами "Смерчів": загинула пенсіонерка, ще троє поранені

25 січня 2026, 16:49
Читайте также на русском языке
Фото: Донецька обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У неділю, 25 січня, російські окупанти атакували Дружківку Донецької області, використавши реактивні системи залпового вогню "Смерч"

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загинула 78-річна пенсіонерка.

Ще троє мешканців міста – 47, 60 та 66 років – зазнали осколкових поранень, мінно-вибухової травми та травматичної ампутації стопи. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Під час обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 25 січня вдень ворог завдав три удари безпілотними літальними апаратами по Харкову. Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку в Немишлянському районі, ще одне – у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки в Київському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область війна Дружківка пенсіонерка прокуратура загиблі поранені цивільні
На Чернігівщині "Герані" влучили в ангари з зерном та будинки
25 січня 2026, 11:47
РФ за тиждень випустила понад 1700 дронів і сотні ракет – б'ють по енергетиці
25 січня 2026, 10:51
РФ атакувала Україну понад 100 дронами та ракетами: є влучання
25 січня 2026, 09:09
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
25 січня 2026, 18:14
Єрмак повертається до адвокатської практики після звільнення з ОП
25 січня 2026, 17:58
Світоліна обіграла росіянку і пройшла у чвертьфінал Australian Open
25 січня 2026, 17:40
У Білорусі шпіц Лукашенка має більше прав, ніж сам народ – Зеленський
25 січня 2026, 17:19
Прильоти в Харкові: БпЛА влучив у багатоповерхівку, постраждала жінка
25 січня 2026, 16:16
Зірвався з висоти: у Києві під час робіт на енергооб'єкті загинув рятувальник
25 січня 2026, 15:41
На Закарпатті перекинувся автобус із дітьми: є травмовані
25 січня 2026, 14:52
"Флеш" став радником Федорова: фокус на РЕБ і дронах на фронті
25 січня 2026, 14:28
Ford Mustang і мільйони повз декларацію: на Закарпатті депутату повідомили про підозру
25 січня 2026, 14:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Віталій Портніков
Андрій Герус
Юрій Чевордов
Всі блоги »