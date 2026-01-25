Дружківка під ударами "Смерчів": загинула пенсіонерка, ще троє поранені

Фото: Донецька обласна прокуратура

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу загинула 78-річна пенсіонерка.

Ще троє мешканців міста – 47, 60 та 66 років – зазнали осколкових поранень, мінно-вибухової травми та травматичної ампутації стопи. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Під час обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 25 січня вдень ворог завдав три удари безпілотними літальними апаратами по Харкову. Одне з влучань сталося у дах приватного житлового будинку в Немишлянському районі, ще одне – у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки в Київському районі.