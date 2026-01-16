Житель Слов'янська передава росіянам координати ЗСУ

Ілюстративне фото

Словʼянський міськрайонний суд Донецької області визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У жовтні-грудні 2024 року, а також у січні-лютому 2025 року чоловік у месенджері Telegram надсилав іншому користувачу інформацію про координати українських військових у Слов'янську. Відомо, що він живе у місті, але має громадянство РФ.

Координати ЗСУ він надсилав громадянину України, який перебуває на тимчасово окупованій території і служить командиром другої роти військової частини першої окремої мотострілкової бригади першого армійського корпусу т.зв. "Донецької народної республіки".

На суд чоловік визнав провину. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

