20:11  08 січня
Майже півмільйона людей на Полтавщині можуть залишитися без води
18:53  08 січня
Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 21:56

Сирський заявив, що Сили оборони досі контролюють частини Покровська та Мирнограду

08 січня 2026, 21:56
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українські підрозділи продовжують контролювати північну частину Покровська, а також тримають активну оборону в Мирнограді

Як передає RegioNews, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, на Покровському напрямку щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

Армія РФ намагається збільшувати тиск на українські оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема через інфільтраційні дії й постійні штурми.

"Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону", – зазначив Сирський.

Нагадаємо, у 2025 році Росія випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів. Повітряна тривога звучала щонайменше 19 тис. разів.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
