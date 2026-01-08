Сирський заявив, що Сили оборони досі контролюють частини Покровська та Мирнограду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські підрозділи продовжують контролювати північну частину Покровська, а також тримають активну оборону в Мирнограді

Як передає RegioNews, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, на Покровському напрямку щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

Армія РФ намагається збільшувати тиск на українські оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема через інфільтраційні дії й постійні штурми.

"Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону", – зазначив Сирський.

Нагадаємо, у 2025 році Росія випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів. Повітряна тривога звучала щонайменше 19 тис. разів.