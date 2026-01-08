20:11  08 января
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
18:53  08 января
Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге
15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
08 января 2026, 21:56

Сырский заявил, что Силы обороны до сих пор контролируют часть Покровска и Мирнограда

08 января 2026, 21:56
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска, а также держат активную оборону в Мирнограде

Как передает RegioNews, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Покровском направлении ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.

Армия РФ пытается увеличивать давление на украинские оборонные позиции, опрокидывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности, через инфильтрационные действия и постоянные штурмы.

"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска находится под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону", – отметил Сырский.

Напомним, в 2025 году Россия выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и свыше 100 тыс. дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 тыс. раз.

Силы ПВО обезвредили 70 из 97 беспилотников, которыми РФ ночью атаковала Украину
08 января 2026, 08:30
Армия РФ продвинулась на Сумщине и Донетчине: DeepState фиксирует оккупацию двух сел
08 января 2026, 07:10
Писал в Telegram об ВСУ: жителя Бахмута осудили за "общение" в соцсети
07 января 2026, 10:30
Украина за год произвела более 10 миллиардов яиц
08 января 2026, 22:35
Россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины
08 января 2026, 22:11
В посольстве США заявили, что РФ может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней
08 января 2026, 20:49
"Скрининг здоровья 40+": как пройти и получить 2000 грн на анализы
08 января 2026, 20:40
Из-за существенного ухудшения погодных условий школы переходят на дистанционное обучение
08 января 2026, 20:36
Украинцам разрешат работать дома из-за погодных условий
08 января 2026, 20:25
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
08 января 2026, 20:11
Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации
08 января 2026, 19:49
Нардепу Скороход изменили меру пресечения
08 января 2026, 19:29
