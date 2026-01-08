Сырский заявил, что Силы обороны до сих пор контролируют часть Покровска и Мирнограда

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска, а также держат активную оборону в Мирнограде

Как передает RegioNews, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на Покровском направлении ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.

Армия РФ пытается увеличивать давление на украинские оборонные позиции, опрокидывает дополнительные резервы и ищет возможности для продвижения, в частности, через инфильтрационные действия и постоянные штурмы.

"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска находится под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону", – отметил Сырский.

Напомним, в 2025 году Россия выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и свыше 100 тыс. дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 тыс. раз.