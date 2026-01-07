Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі

Ілюстративне фото

Покровський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав чоловіка винним у незаконному поширенні інформації про місце перебування Збройних сил України. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2022 року в Бахмуті працівники СБУ під час фільтраційних заходів. В його телефоні знайшли проросійські дописи в Telegram і знімки з гугл-карти. Чоловіка забрали до фільтраційного центру, а потім на службовому транспорті доставили до Покровська на допит до слідчого.

Як з'ясували правоохоронці, за кілька годин до затримання чоловік написав у Telegram-групу про 15 бойових машин піхоти в районі автовокзалу в Бахмуті. Також він повідомляв невідомій особі про розташування ЗСУ в селищі Хромове. Іншій людині він писав про рух військової техніки Бахмутом в напрямку міста Часів Яр.

На суді чоловік заявив, що ніякої забороненої інформації не передавав, а спілкувався з тою особою виключно про обстановку в Бахмуті. Суд проаналізував всі матеріали, і приговорив його до 5 років позбавлення волі. 3,5 роки він уже відбув в умовах попереднього увʼязнення.

