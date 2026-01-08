08:36  08 січня
08 січня 2026, 07:10

Армія РФ просунулася на Сумщині й Донеччині: DeepState фіксує окупацію двох сіл

08 січня 2026, 07:10
Мапа DeepState
Російські війська окупували Андріївку Сумської області та Новомаркове Донецької області, а також мають просування поблизу Майського

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують тиск на позиції Сил оборони, зокрема на прикордонних територіях Сумщини та на Донеччині.

Офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста. Окрім того, противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

