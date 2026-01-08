Армія РФ просунулася на Сумщині й Донеччині: DeepState фіксує окупацію двох сіл

Мапа DeepState

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують тиск на позиції Сил оборони, зокрема на прикордонних територіях Сумщини та на Донеччині.

Офіційних коментарів Генерального штабу ЗСУ щодо цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста. Окрім того, противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.