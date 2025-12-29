18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 20:45

На Донеччині після отриманих травм загинув капітан поліції Дмитро Шушпанов

29 грудня 2025, 20:45
Фото: Національна поліція України
У Краматорську та Слов’янську поліція втратила досвідченого офіцера, який загинув після травм, отриманих під час служби

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Донеччині помер капітан поліції Дмитро Шушпанов, командир роти № 3 батальйону патрульної поліції. Він отримав травми під час виконання службових обов’язків і не зміг їх пережити.

Дмитро Шушпанов багато років присвятив службі, працював злагоджено і відповідально, дотримуючись присяги та законів України. Колеги описують його як керівника, на якого можна було покластися, який завжди підтримував підлеглих і ставив безпеку громадян на перше місце.

За час служби він проявляв рішучість у складних ситуаціях та увагу до людей, залишаючи по собі повагу серед колег і вдячність від громадян. Патрульна служба зазнала важкої втрати, адже Дмитро Шушпанов був не лише керівником, а й другом для багатьох співробітників.

Поліція висловлює співчуття рідним, близьким і колегам. Його колеги згадують як відповідального, справедливого і турботливого офіцера, пам’ять про якого залишиться в серцях побратимів.

Раніше повідомлялося, на Запорізькому напрямку фронту загинув командир "Російського добровольчого корпусу" Денис "WhiteRex" Капустін – за попередніми даними, він загинув вночі 27 грудня внаслідок атаки ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання.

