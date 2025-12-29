На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку: 57-річний чоловік постане перед судом

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік неодноразово вчиняв протиправні дії щодо дитини у власному будинку, користуючись її довірою.

Слідчі обласної поліції та Жмеринського райвідділу зібрали достатньо доказів і передали обвинувальний акт до суду.

Зловмисник обвинувачується за ч.ч. 4 та 6 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

