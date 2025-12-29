15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
29 грудня 2025, 13:47

На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку: 57-річний чоловік постане перед судом

29 грудня 2025, 13:47
Фото: Національна поліція
57-річний житель Жмеринського району обвинувачується у зґвалтуванні малолітньої онуки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік неодноразово вчиняв протиправні дії щодо дитини у власному будинку, користуючись її довірою.

Слідчі обласної поліції та Жмеринського райвідділу зібрали достатньо доказів і передали обвинувальний акт до суду.

Зловмисник обвинувачується за ч.ч. 4 та 6 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, суд у Дніпрі визнав місцевого мешканця винним у скоєнні сексуальних злочинів щодо малолітніх дітей. Вирок було ухвалено на підставі доказів, зібраних ювенальними прокурорами Лівобережної окружної прокуратури. Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

