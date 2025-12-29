15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
У Харкові чоловік вбив власну бабусю молотком

У Харкові правоохоронці затримали 52-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві його 88-річної бабусі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

27 грудня під час патрулювання Холодногірського району правоохоронці помітили чоловіка, який поводився дуже підозріло. Під час спілкування він зізнався у вбивстві бабусі. Під час перевірки поліція знайшла тіло літньої жінки в приватному будинку.

Відомо, що чоловік кілька разів ударив бабусю молотком по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці. Правоохоронці затримали її онука. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

