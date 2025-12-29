На Харківщині чоловік зарізав сусіда під час застілля
Це сталось 28 грудня. Поліцейські отримали повідомлення про те, що чоловіка вдарили ножем
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Інцидент стався у місті Мерефа. Двоє чоловіків влаштували застілля з алкоголем. Під час сварки 38-річний господар вдарив сусіда руками по голові. Після цього він вдарив його ножем. Потерпілого госпіталізували, але, на жаль, в лікарні він помер.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Київщині троє чоловіків жорстоко розправилися зі знайомим просто на кладовищі – жертва отримала 11 кульових поранень.
