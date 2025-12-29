18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 20:45

В Донецкой области после полученных травм погиб капитан полиции Дмитрий Шушпанов

29 декабря 2025, 20:45
Фото: Национальная полиция Украины
В Краматорске и Славянске полиция потеряла опытного офицера, погибшего после травм, полученных во время службы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Донецкой области скончался капитан полиции Дмитрий Шушпанов, командир роты №3 батальона патрульной полиции. Он получил травмы при исполнении служебных обязанностей и не смог их пережить.

Дмитрий Шушпанов много лет посвятил службе, работал слаженно и ответственно, придерживаясь присяги и законов Украины. Коллеги описывают его как руководителя, на которого можно было положиться, всегда поддерживал подчиненных и ставил безопасность граждан на первое место.

За время службы он проявлял решительность в сложных ситуациях и внимание к людям, оставив после себя уважение среди коллег и благодарность граждан. Патрульная служба понесла тяжелую утрату, ведь Дмитрий Шушпанов был не только руководителем, но и другом для многих сотрудников.

Полиция выражает соболезнования родным, близким и коллегам. Его коллеги вспоминают о нем как ответственном, справедливом и заботливом офицере, память о котором останется в сердцах побратимов.

Ранее сообщалось, на Запорожском направлении фронта погиб командир "Российского добровольческого корпуса" Денис "WhiteRex" Капустин - согласно предварительным данным, он погиб ночью 27 декабря в результате атаки вражеского FPV-дрона во время выполнения боевого задания.

патрульная полиция полиция потери гибель погибший капитан служба в армии
