Фото: Национальная полиция Украины

В Краматорске и Славянске полиция потеряла опытного офицера, погибшего после травм, полученных во время службы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Донецкой области скончался капитан полиции Дмитрий Шушпанов, командир роты №3 батальона патрульной полиции. Он получил травмы при исполнении служебных обязанностей и не смог их пережить.

Дмитрий Шушпанов много лет посвятил службе, работал слаженно и ответственно, придерживаясь присяги и законов Украины. Коллеги описывают его как руководителя, на которого можно было положиться, всегда поддерживал подчиненных и ставил безопасность граждан на первое место.

За время службы он проявлял решительность в сложных ситуациях и внимание к людям, оставив после себя уважение среди коллег и благодарность граждан. Патрульная служба понесла тяжелую утрату, ведь Дмитрий Шушпанов был не только руководителем, но и другом для многих сотрудников.

Полиция выражает соболезнования родным, близким и коллегам. Его коллеги вспоминают о нем как ответственном, справедливом и заботливом офицере, память о котором останется в сердцах побратимов.

