У Запорізькій області загинув командир відомого підрозділу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram підрозділу.

Як зазначається, Денис "WhiteRex" Капустін загинув вночі 27 грудня під час виконання бойового завдання. Це сталося на Запорізькому напрямку фронту.

За попередніми даними, командир підрозділу загинув внаслідок атаки ворожого FPV-дрона.

Як зазначили у підрозділі, всі деталі будуть оголошені пізніше.

"Російський добровольчий корпус" (РДК) – це військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з РФ у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТРО України.

Раніше у Генштабі назвали втрати РФ за останню добу. Станом на 27 грудня 2025 року це близько 1 203 310 (+1 240) осіб.